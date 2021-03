Trudna sytuacja w szpitalach tymczasowych. W Krakowie zostało kilka wolnych miejsc

Zobacz wideo

Szczególnie trudna sytuacja jest w województwie małopolskim. Ledwie kilka dni temu (w piątek, 19 marca) otwarty został w Krakowie nowy szpital tymczasowy - w budynku hali EXPO liczący 66 miejsc. We wtorek wolnych łóżek zostało już tylko kilka.

Władze województwa planują uruchomienie dodatkowe miejsca. Najprawdopodobniej jeszcze dziś (wtorek) będzie to 28 łóżek. Problemem jest jednak zabezpieczenie personelu. Jak mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, do medyków dotarły już wezwania. - Niestety odzew nie jest duży. Zgłosiło się 15 osób - podał wojewoda. - Apeluję do osób, które otrzymały zgłoszenia, aby jednak - mając na uwadze rację stanu i sytuację epidemiczną, podjęły się tego niewątpliwie heroicznego zadania - dodał.

W Małopolsce odnotowano we wtorek ponad 1200 nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Najwięcej - bo ponad 300 - w Krakowie. Stosunkowo największe rezerwy łóżek są na Sądecczyźnie i Podhalu. Małe są za to w zachodniej części województwa. Jak mówił wojewoda, wynika to między innymi z faktu, że część pacjentów ze Śląska było przyjętych właśnie przez szpitale w Małopolsce.

W najbliższych dniach uruchomiony ma być też szpital tymczasowy w Krynicy Zdroju.

Poznań. Brak wolnych łóżek w szpitalu tymczasowym

Trudna sytuacja jest także w Wielkopolsce. Jak informuje nasz reporter Karol Kański, w szpitalu tymczasowym na Międzynarodowych Targach Poznańskich nie ma już wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19. Łącznie to 178 miejsc. Brakuje też respiratorów.

Jak informuje rzecznik placówki Bartosz Sobański, szpital do opieki nad pacjentami musi ściągać lekarzy z ościennych powiatów oraz strażaków z całego regionu. - Strażacy nam się bardzo przydadzą. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zdecydowali się dołączyć do naszego zespołu. Część z nich jest także ratownikami medycznymi. Będą wspomagać pracę lekarzy, pielęgniarek oraz opiekunów medycznych - mówi.

Do kadry w szpitalu na Targach dołączą też lekarze ze Śremu i Gniezna oraz pielęgniarki ze szpitala ortopedycznego. Szpital cały czas szuka do pracy dodatkowych osób. Pilnie potrzebni są między innymi anestezjolodzy, pulmonolodzy, interniści, pielęgniarki i elektroradiolodzy.

Ruszył szpital w Łodzi

We wtorek uruchomiony został szpital tymczasowy w Łodzi (w hali EXPO). - W pierwszym dniu funkcjonowania do szpitala tymczasowego trafiło 12 pacjentów. Ich stan jest dobry. To osoby, które wymagają tlenoterapii. Obecnie w szpitalu dyżuruje trzech lekarzy i sześć pielęgniarek oraz personel pomocniczy - poinformowała rzeczniczka wojewody Dagmara Zalewska. Personel w placówce oddelegowany został ze szpitala im. Biegańskiego w Łodzi.

Minister zdrowia Adam Niedzielski informował w weekend, że w całej Polsce systematycznie uruchamiane są kolejne szpitale tymczasowe. W tym dniu funkcjonowało 25 takich placówek. W sobotę np. otwarto tymczasowy szpital w Radomiu.

Sytuacja epidemiczna w kraju jest trudna. We wtorek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 16 741 nowych zakażeniach koronawirusem - to ponad 2 tysiące więcej niż tydzień temu (14 396). Zmarło aż 396 pacjentów.