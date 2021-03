Blisko jedna trzecia zamierza spędzić Wielkanoc nie tylko z domownikami [SONDAŻ]

Zobacz wideo

Sondaż przeprowadzono na zlecenie "DGP" i RMF FM. Jak czytamy, 31,3 proc. Polaków zamierza celebrować Wielkanoc nie tylko z domownikami, a 62 proc. spędzi je wyłącznie z osobami, z którymi na co dzień mieszka.

Badanie pokazuje także, że większość Polaków niechętnie patrzy na wprowadzenie większych restrykcji. "Tylko 14 proc. oczekuje twardego lockdownu, 31 proc. liczy na utrzymanie obecnych obostrzeń, reszta nie ma zdania lub ma nadzieję jedynie na lokalne ograniczenia" - czytamy w dzienniku.

Nowe obostrzenia "najpóźniej w czwartek"

O tym, że przed świętami będą wprowadzone nowe obostrzenia mówił w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki. - Najpóźniej w czwartek przedstawimy nowe obostrzenia na kolejne dwa tygodnie - zadeklarował.

- Wokół nas - Niemcy, Czesi, inne kraje wprowadzają nowe obostrzenia i my także najpóźniej w czwartek przedstawimy na kolejne dwa tygodnie pewne nowe obostrzenia właśnie po to, żeby przydusić wirusa raz jeszcze i doczekać do tego momentu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że odporność zbiorowa zwycięża z wirusem - przekazał szef rządu.