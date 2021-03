Majątek Daniela Obajtka. Ile wydał na nieruchomości? Prawnik ujawnił dokumenty

Zobacz wideo

Informacje dotyczące majątku prezesa PKN Orlen udostępnił mediom jego pełnomocnik mec. Maciej Zaborowski. Opisał je m.in. "Business Insider Polska", WP czy prawicowe media. Prawnik ujawnił oświadczenia majątkowe Obajtka, akty notarialne nieruchomości, zeznania PIT, umowy pożyczek i kredytów. Dokumenty obejmują okres od 1998 do 2020 roku.

Jeśli chodzi o nieruchomości, z informacji przekazanych przez mecenasa wynika, że szef Orlenu łącznie zainwestował w nie ponad 5,7 mln zł. Z tego 4,4 mln w ostatnich pięciu latach. To nieruchomości o różnym charakterze - mieszkania lub działki. Znajdują się w 14 miejscowościach, m.in. w stolicy, Łebie czy Kopalinie. Z dokumentów wynika też, że Obajtek jest współwłaścicielem w sumie 38 nieruchomości.

"Udokumentowany dochód brutto Daniela Obajtka od 1998 r. to ponad 9 mln zł (dochód netto blisko to 6,8 mln zł). Zdecydowana większość przypada na czasy rządu PiS (7 mln zł dochodu brutto i 4,8 mln dochodu netto). To dochody z pracy zarobkowej, ale Obajtek zarabia też na wynajmie - wpływy z tego tytułu skoczyły w minionym roku, sięgając 190 tys. zł brutto (170 tys. netto)" - czytamy na portalu businessinsider.com.pl.

Portal money.pl zauważa z kolei, że w swoich zakupach obecny prezes Orlenu dość często wspomagał się pożyczkami. W ubiegłym roku, jak wynika z ujawnionych dokumentów, pożyczył z Banku Pekao SA 800 tys. zł. W 2017 roku 550 tys. zł pożyczył Obajtkowi Tomasz Fortuna, prezes spółki TT Plast, w której pracował kiedyś Obajtek. W sumie od banków i osób prywatnych pożyczyć miał nieco ponad 2 mln zł.

Wątpliwości dotyczące pochodzenia majątku Daniela Obajtka, m.in. jego licznych nieruchomości, pojawiły się m.in. po publikacjach "Gazety Wyborczej". W ubiegły wtorek mec. Zaborowski wniósł do CBA o kompleksową kontrolę majątku i oświadczeń majątkowych w imieniu swojego klienta, zapewniając, że nie ma on nic do ukrycia.

Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczyło kilka dni temu, że podejmie czynności w sprawie kontroli majątku i oświadczeń majątkowych szefa PKN Orlen. Podało też, że dwukrotnie w przeszłości badało jego oświadczenia majątkowe.