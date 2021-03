Minister edukacji wysyła do szkół antyaborcyjne książeczki organizacji "pro-life". "Wsparciu w edukacji"

Zobacz wideo

Resort edukacji proponuje szkołom średnim publikację o życiu prenatalnym. Wydała ją Fundacja Małych Stópek. To organizacja "pro-life", opowiadająca się za ochroną każdego życia od momentu poczęcia. - W Narodowym Dnu życia musimy przede wszystkim zdać sobie sprawę z tego, czym jest życie i to nie nasze życie, tylko nas wszystkich, czyli w taki altruistyczny sposób podejść do tego, życie tego najbardziej bezbronnego, nienarodzonego jeszcze dziecka, życie tego człowieka, który jest w końcowej fazie swojej egzystencji w życiu doczesnym i jest w hospicjum, zaopiekowany w tych ostatnich dniach swojego życia. Na każdym etapie życia, życie jest najcenniejszą wartością - mówił minister edukacji i nauki.

Stąd - jak poinformował - do wszystkich liceów ogólnokształcących i techników trafi książeczka "Genesis. Początek życia człowieka" opracowana przez Fundację Małych Stópek. Dzięki książeczce można zobaczyć, jak wygląda rozwój dziecka w łonie matki od zapłodnienia do 38 tygodnia ciąży, ukazany za pomocą trójwymiarowej animacji. Aby skorzystać z możliwości, jakie daje technika rozszerzonej rzeczywistości (VR) konieczny jest smartfon lub tablet ze specjalnie pobraną aplikacją. Jak tłumaczą twórcy publikacji "wystarczy zbliżyć wyświetlacz do strony z ilustracjami, a tuż nad nim pojawi się odpowiedni awatar".

Do szkół średnich trafi 70 tys. egzemplarzy

Jak poinformował szef MEiN do szkół średnich trafi 70 tys. egzemplarzy "Genesis" po to, "żeby wspomagały na etapie szkolnictwa ponadpodstawowego edukację na temat tego, czy jest życie". - Chcemy pokazać młodym ludziom, jak ono wygląda na każdym etapie rozwoju, że jest to człowiek (...) a nie jakiś tam zlepek - powiedział Czarnek. - Na każdym etapie jest to człowiek, który się rozwija - podkreślił minister.

- Wiedza na temat rozwoju prenatalnego człowieka, czyli wiedza dotycząca wszystkich nas jest naprawdę często znikoma. Stąd zrodził się pomysł, aby stworzyć takie kompendium wiedzy rzetelnej, opartej na źródłach, z merytoryczną wiedzą, ale ubraną w rzeczy i techniki, które pozwolą dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców - mówiła szefowa Fundacji Małych Stópek Maria Drąg.

Jak stwierdziła, dzięki książeczce wykorzystującej technikę VR "trafiamy do młodych ludzi, co jest bardzo ważne, bo chodzi o edukację, pokazując to, co jest niesamowite i co tak naprawdę każdy z nas przeżył w swoim życiu". Do każdej ze szkół ponadpodstawowych przekazanych zostanie 15 książeczek "Genesis. Początek życia człowieka". Jak poinformowała Drąg, wraz z książeczkami do szkół trafią też karty pracy, aby ułatwić nauczycielom z nimi pracę z uczniami.

Narodowy Dzień Życia to święto państwowe obchodzone 24 marca. Wprowadzone zostało uchwałą Sejmu z sierpnia 2004 r. Jak czytamy w niej: "Dzień ten powinien stać się okazją do narodowej refleksji nad odpowiedzialnością władz państwowych, społeczeństwa i opinii publicznej za ochronę i budowanie szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych" oraz "powinien być również motywem solidarności społecznej, zachętą dla wszystkich działań służących wsparciu i ochronie życia".