Nowe obostrzenia? Od kiedy i do kiedy?

Nowe obostrzenia będą obowiązywać od najbliższej soboty (27 marca) - przez dwa tygodnie, czyli do 9 kwietnia. Co ważne, w tym czasie utrzymane zostaną wszystkie te ograniczenia, które obowiązywały do tej pory. To znaczy - zamknięte zostają m.in. kina, teatry, muzea i galerie sztuki oraz galerie handlowe (z wyjątkiem niektórych sklepów).

Nowe obostrzenia. Co się zmieni? Handel

Co się zatem zmieni od soboty? Nowe obostrzenia obejmą m.in. handel. Zamknięte będą sklepy wielkopowierzchniowe budowlane i meblowe o powierzchni powyżej 2 000 m2.

Centra i galerie handlowe, tak jak obecnie, pozostają zamknięte, z wyjątkiem m.in.: sklepów spożywczych, aptek i drogerii, salonów prasowych, księgarni.

W działających placówkach handlowych, na targu lub poczcie będą obowiązywały nowe limity osób: 1 osoba na 15 m2 - w sklepach do 100 m2, 1 osoba na 20 m2 - w sklepach powyżej 100 m2.

Nowe obostrzenia. Kościoły zostają otwarte

Jeśli chodzi o kościoły - pozostają one otwarte. Będzie jednak obowiązywał nowy limit osób – na 1 osobę będzie musiało przypadać 20 m2. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Nowe obostrzenia. Zamknięte salony fryzjerskie i kosmetyczne

Ważną zmianą jest zakaz działalności salonów fryzjerskich i kosmetycznych w całej Polsce. Te - od soboty 27 marca - zostaną zamknięte.

Nowe obostrzenia. Zamknięte żłobki i przedszkola

Rząd zdecydował się także na zamknięcie żłobków i przedszkoli. Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych (m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej).

Rząd zapewnia, że rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Nowe obostrzenia w sporcie

Działalność obiektów sportowych zostanie ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności.

Nowe obostrzenia. Czy będzie zakaz przemieszczania się?

Przed nami święta wielkanocne. Rząd nie zdecydował się na wprowadzenie w tym czasie zakazu przemieszczania się. Premier Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski jedynie zaapelowali do Polaków, by w okresie świąt ograniczyli kontakty wyłącznie do najbliższych domowników, a ewentualne spotkania przełożyli na inny, bardziej bezpieczny czas.

Apel o pracę zdalną

Przedstawiciel rządu zaapelowali też, by wszędzie tam, gdzie jest taka możliwość, wprowadzać pracę zdalną. A oprócz tego pamiętać o zachowaniu dystansu, dezynfekcji rąk, noszeniu maseczki i częstym wietrzeniu pomieszczeń.