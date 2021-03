Minister zdrowia mówi o "krytycznej sytuacji" w Warszawie. "Brak dobrej współpracy nie będzie tolerowany"

Zobacz wideo

Minister zdrowia podczas piątkowej konferencji prasowej poinformował, że wojewoda mazowiecki "zwrócił uwagę, że współpraca z władzami Warszawy nie układa się poprawnie", a sytuacja jest taka, że "karetki mają problem ze znalezieniem miejsc dla pacjentów". Ocenił, że "sytuacja w stolicy kraju jest krytyczna". - Brak dobrej współpracy absolutnie nie będzie przeze mnie tolerowany. Pan wojewoda Konstanty Radziwiłł zgłosił wniosek o wprowadzenie pełnomocnika do szpitala na Solcu, który jest szpitalem patronackim dla Szpitala Południowego - mówił Niedzielski.

Jak dodał, głównym powodem tego wniosku była "sytuacja nieudostępniania miejsc pacjentom w szpitalu tymczasowym". - Była deklaracja, że Szpital Południowy dostarczy Warszawie możliwość zaopiekowania się ok. 300 pacjentami. W tej chwili ten szpital cały czas działa na poziomie mniej więcej opieki nad 50 pacjentami, a sytuacja jest krytyczna - mówił Niedzielski.

- Dlatego zwróciłem się do pana wojewody, również do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o wytypowanie kandydata, który będzie mógł pełnić rolę tego pełnomocnika. Bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć kandydaturę osoby, która z jednej strony bardzo dobrze przygotowanej teoretycznie, ale również posiadającej ogromne doświadczenie zawodowe. To jest pani dr nauk med. Ewa Więckowska - powiedział minister.

Przypomniał, że dr Więckowska specjalizuje się w chorobach płuc, a przez 8 lat kierowała szpitalem na Solcu. - Ma ogromne doświadczenie, zna kadrę, zna przede wszystkim też uwarunkowania tego lokalnego, warszawskiego systemu opieki zdrowotnej - zaznaczył szef MZ.

Niedzielski zwrócił też uwagę, że wszyscy musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w najbliższych dniach sytuacja nie będzie się poprawiała. - Zawsze odzwierciedlenie hospitalizacji pojawia się kilka dni, czy nawet tydzień po zwiększonej liczbie zachorowań - mówił. Dziś resort zdrowia poinformował o ponad 35 tys. nowych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. To najwięcej od początku pandemii w Polsce.