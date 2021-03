Spektakularny sukces WOŚP. W tym roku zebrano ponad 210 mln zł

Zobacz wideo

Jerzy Owsiak na konferencji przekazywał, że przez obostrzenia Orkiestra musiała zmienić termin finału. Dziękował też wszystkim urzędnikom, którzy przyczynili się do tego, że finał w ogóle się odbył. - Nie było takiego kontynentu, na którym byśmy nie grali. Ogółem mieliśmy mniej sztabów niż uczestników, to naturalne. Obawialiśmy się, jak to wyjdzie. Społeczeństwo po roku pandemii jest już zmęczone. Wolałbym mieć większe poczucie, że system dba o mnie. Podczas finału miałem jedno odczucie, że wszyscy Polacy zagraliśmy razem - mówił szef WOŚP. Dodał, że sztaby rozliczyły się bardzo szybko. - 65 procent to wpłaty online, 35 procent to puszki - wskazał. Owsiak krytykował też postawę telewizji publicznej wobec WOŚP.

Jerzy Owsiak ogłosił, że w tym roku Orkiestra zebrała łącznie 210 mln 813 tys. 830 zł i 10 gr. To rekordowa suma w historii WOŚP.

WOŚP w pandemii

W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zbierała pieniądze na dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Z powodu obostrzeń epidemicznych nie odbywały się tradycyjne koncerty z udziałem widzów. W dniu finału - do północy 31 stycznia - udało się zebrać ponad 127 mln zł. To blisko 12 mln zł więcej niż rok wcześniej o tej samej porze. - Gdyby na tej niedzielnej kwocie zbiórka miała się zatrzymać, to już możemy kupić wszystko, co planowaliśmy. Będzie to najnowocześniejszy sprzęt dla 27. oddziałów laryngologii dziecięcej, który zapewni światowy standard leczenia polskim pacjentom - mówił wówczas Jerzy Owsiak.

- Pokazaliśmy to, z czego powinniśmy być znani na całym świecie, z solidarności i z tego, że chcemy być razem, okazuje się, że ludzie po prostu chcieli być ze sobą - dodał.

Podczas 29. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pieniądze zbierało blisko 120 tysięcy wolontariuszy. W ubiegłym roku Polacy wrzucili do puszek WOŚP lub wpłacili na konto orkiestry łącznie prawie 187 milionów złotych.

