Czeka nas najcieplejszy dzień od początku roku. Na Wielkanoc prognozy nie są już takie dobre

Szymon Ogórek w rozmowie z PAP poinformował, że środa będzie pogodna. - Będzie chyba nawet najcieplejszym dniem w ciągu miesiąca, a nawet od początku roku. W środę jedynie krańce południowo wschodnie mogą być jeszcze pochmurne. Na pozostałym obszarze pogodnie, zwłaszcza na zachodzie najwięcej słońca - podkreślił.

Wskazał, że w środę jest szansa, że na dużym obszarze kraju - na południowym zachodzie, zachodzie, w centrum oraz na południu temperatura osiągnie 20 stopni. - Na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej będzie nieco powyżej 20 stopni - zaznaczył.

- W najchłodniejszych miejscach na Podkarpaciu, w rejonie Przemyśla i Sanoka będzie nieco poniżej 15 stopni Celsjusza. W Zakopanem również 15 stopni. A najcieplejszym miejsce będzie Zielona Góra, gdzie termometry wskażą 22 stopnie - tłumaczył. Przekazał, że wiatr w ciągu dnia będzie na ogół słaby, miejscami umiarkowany.

Pogoda na Wielkanoc

Ciepło pozostanie z nami do czwartku. Pod koniec tygodnia zmiana pogody; czeka nas spływ zimnego powietrza z północy i ponownie powróci chłodniejsza aura wraz z opadami deszczu ze śniegiem, a lokalnie samego śniegu.

W od piątku Polska będzie pomiędzy wyżem nad Atlantykiem a niżem znad Rosji i ta sytuacja sprzyjać będzie spływowi nad nasz kraj zimnego powietrza z północy. Czeka nas zatem zdecydowane ochłodzenie. W ciągu dnia temperatura od 4 do 12 stopni C., a w nocy może spaść lokalnie nawet do -3 stopni C.

W piątek i sobotę zmienne zachmurzenie i przelotne opady deszczu a na Pomorzu, w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na wschodzie kraju, także deszczu ze śniegiem i lokalnie samego śniegu.