Twardoch mobilizuje Ślązaków ws. spisu powszechnego. "Państwo polskie nie uznaje naszego istnienia"

1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, który potrwa trzy miesiące - do 30 czerwca 2021 roku. Udział w spisie jest obowiązkowy, ale jest kilka form uczestnictwa w nim, z czego podstawowa to samodzielne spisanie się przez internet.

Spis odbywa się raz na 10 lat. Poza podstawowymi informacjami w spisie można też określić swoje wyznanie oraz narodowość. Te dwie kwestie budzą wiele emocji i o tej drugiej mówił pisarz Szczepan Twardoch w rozmowie z Agnieszką Lichnerowicz. Twardoch namawia Ślązaków, by deklarowali narodowość śląską. - Ten spis jest dla nas ważny, ponieważ państwo polskie nie uznaje naszego istnienia. Nie mamy żadnej innej możliwości wskazania na nasze istnienie - przekonywał w "Światopodglądzie".

- Mobilizujemy się teraz, bo spis nas szykanuje. Narodowości śląskiej nie da się wpisać z listy narodowości, tylko trzeba zrobić to ręcznie - dodawał.

Dla porównania podał narodowość karaimską, którą można wybrać z dostępnej listy. To techniczne rozwiązanie pisarz odczytuje jako bezpośredni "akt wrogości w stosunku do Ślązaków, co do samego faktu istnienia Ślązaków w Polsce". Wyrażał też swoje wątpliwości, czy liczba Ślązaków zostanie dobrze policzona.

- Jestem pewny, że państwo polskie w swojej niechęci do Ślązaków zrobi wszystko, żeby naszą liczbę zmniejszyć - mówił w TOK FM. Jak zaznaczył, ten stosunek panował za każdej władzy, nie tylko teraz, gdy rządzi PiS. Według jego szacunków Ślązaków jest koło miliona, w ostatnim spisie taką deklarację złożyło 800 tys. osób.

Twardoch zastanawiał się, skąd ta niechęć może w ogóle wynikać. - Czy ktoś się może w ogóle obawiać, że język polski może zniknąć, bo 300 tysięcy Ślązaków na lekcjach dodatkowych będzie uczyć dzieci języka śląskiego? Czego jeszcze Polska się boi? - pytał.

- Dla nas perspektywą jest wymarcie języka śląskiego, co mnie zasmuca. Trwanie kultury, w której się wychowało i urodziło jest ważne chyba dla każdego - tłumaczył Szczepan Twardoch.