Setki osób co weekend na imprezach w pandemii. "Odbywają się nawet w ambasadzie Korei Północnej"

- Ja wiem, że te imprezy są organizowane od czerwca, co samo w sobie jest dziwne i etycznie nie do przejścia, natomiast wiem, że te przestrzenie tam wynajmowały duże korporacje. Scena muzyki klubowej to zawsze było: Peace Love, Unity and Respect, a robienie imprezy w siedzibie zbrodniczego reżimu jest dla mnie bardzo kontrowersyjne, nie do pomyślenia - przekonywał w rozmowie z Wojciechem Muzalem Kajetan Łukomski.

Stwierdzał też, że "niestety nic nie jest przygotowane pod kątem bezpieczeństwa sanitarnego. - Nie ma wentylacji, bo przy otwartych oknach słychać byłoby muzykę, a to groziłoby zdemaskowaniem, nie robią testów - mówił DJ w TOK FM.

Policja próbuje działać

Z kolei sierżant sztabowy Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji zapewniał, że policja kontrole przeprowadza. - 8,5 tysiąca, a ujawniliśmy koło 200 dyskotek. Te imprezy, gdzie nie są stosowane żadne obostrzenia sanitarne są ogromnym źródłem transmisji wirusa - mówił funkcjonariusz.

- Mamy świadomość, że osoby, które biorą udział w takich imprezach, funkcjonują w podziemiu. Ale to, że ci ludzie działają w zamkniętych grupach, to nie znaczy, że nas nie ma, jak wiemy zawczasu, to staramy się zapobiec - tłumaczył też.

Policja działa też wtedy, kiedy ma zgłoszenie dotyczące trwającej już imprezy. Ostatnio na przykład na Śląsku przerwała urodziny na 120 osób. Sierżant sztabowy Kurczyk przyznał jednocześnie, że zdaje sobie sprawę, że społeczeństwo jest zmęczone już wszystkimi ograniczeniami.