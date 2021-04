Wjechał w wózek i zabił dziecko. Uciekł z miejsca wypadku. Podejrzany w rękach policji

Do tragicznego wypadku doszło w piątek około godziny 18. W miejscowości Przęsławice - jak wynika z wstępnych ustaleń policji - kierowca białego SUV-a potrącił wózek z kilkunastomiesięcznym dzieckiem, prowadzony przez rodzica. - Niestety, pomimo podjętej reanimacji dziewczynka zmarła - informuje sochaczewska policja. Kierowca pojazdu odjechał z miejsca zdarzenia w kierunku Kazunia. Policja opublikowała zdjęcie pojazdu i ogłosiła poszukiwania.

Po kilku godzinach podano informację, że do sprawy został zatrzymany 61-letni mężczyzna. - Dzięki pomocy społeczeństwa i pracy policjantów, dzisiaj około południa podejrzewany o spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym został zatrzymany. Jest to 61-letni mężczyzna pochodzący z Warszawy. Do sprawy zabezpieczony został również samochód, którym prawdopodobnie mężczyzna poruszał się w chwili zdarzenia. W dalszym ciągu prowadzimy czynności pod nadzorem prokuratury - poinformowała policja.