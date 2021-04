Abp Henryk Hoser ma koronawirusa. Trafił do szpitala

Zobacz wideo

- Ksiądz Arcybiskup z powodu zakażenia COVID-19 przebywa na oddziale jednego ze szpitali. Stan na chwilę obecną jest stabilny. Polecamy Księdza Arcybiskupa modlitwie" - napisano na profilu facebookowym abp Hosera.

Henryk Hoser jest z wykształcenia lekarzem. W latach 2008-17 był biskupem diecezji warszawsko-praskiej, od końca 2017 r. jest na emeryturze. W 1975 r. wyjechał na misję do Rwandy, gdzie pełnił funkcję duszpasterza i proboszcza. W latach 1996-2003 był przełożonym Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego we Francji oraz członkiem Rady Misyjnej Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonnych we Francji.