Wiceminister Soboń komentuje sprawę kontrowersyjnych wydatków PGG. "Dyskusja toczy się wokół roboczego dokumentu"

Dziennikarskie śledztwo reporterów TOK FM rzuciło nowe światło na kontrowersje, jakie narosły w związku z miliardowymi wydatkami największego górniczego pracodawcy w Europie. Polska Grupa Górnicza, która w 2020 roku przyniosła 2 mld zł strat, utrzymuje gigantyczną administrację. W lutym na biurko Rady Nadzorczej PGG trafił audyt kosztów działania Grupy, który ma wskazywać liczne nieuzasadnione ekonomicznie wydatki. Co więcej, PGG dostaje od państwa miliard złotych wsparcia, a w tle jest przypadek zastraszania pracownika, który odważył się publicznie pytać o wydatki Grupy.

Jak mówił reporterowi TOK FM Szymonowi Kępce wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń, kontrowersje wokół Polskiej Grupy Górniczej resort planuje wyjaśnić "zgodnie z prawem". - Audyt, który został zlecony przez radę nadzorczą, zarówno audyt prawny jak i audyt finansowy, musi zostać przez radę odebrany i rozliczony. Tak się nie stało - zaznaczał Soboń. - Cały czas jesteśmy na etapie, na którym zarząd, który nie przyjmuje do wiadomości tego audytu, odpowiada na pytania poszczególnych członków rady nadzorczej - dodawał.

- W momencie, w którym ten audyt zostanie przyjęty i będzie można mówić o dokumencie, z którego należy wyciągnąć wnioski, to oczywiście Ministerstwo Aktywów Państwowych takie wnioski będzie wyciągać - zapewniał. - Najpierw on musi zostać przez radę nadzorczą przyjęty, odebrany, rozliczony, zapłacony. Tak się nie stało. Cały czas mówimy o procesie, w którym wiedza wynikająca z audytu jest konfrontowana z informacjami, które są przekazywane przez spółkę - podkreślał. Wiceminister stwierdził, że cała dyskusja toczy się wokół "roboczego dokumentu", a resort nie ma dzisiaj wiedzy o tym, w jaki sposób "projekt audytu trafił do opinii publicznej".

Soboń utrzymywał również, że z informacji, które resort otrzymał od zarządu spółki, wynika, że zastraszanie pracownika PGG "nie miało miejsca". - Jeśli taka sytuacja miałaby miejsce, to nie powinna się wydarzyć i osoby, które są za to odpowiedzialne, powinny ponieść konsekwencje. Tylko według mojej wiedzy taka sytuacja nie miała miejsca - powiedział wiceminister.