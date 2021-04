Szpital Żeromskiego w Krakowie dostał rozmrożone szczepionki. Dyrekcja zdumiona

Zobacz wideo

Placówka kupiła specjalne zamrażarki do przechowywania szczepionek, dlatego dyrekcja szpitala jest w szoku, że otrzymała 1800 rozmrożonych dawek wakcyny. - Musimy je wykorzystać do soboty do godziny 20.35. Mam nadzieję, że następne będą już zamrożone - mówił dr Jerzy Friedriger, dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie.

Cytowany przez portal lovekrakow.pl Friedriger dodawał na komisji zdrowia rady miasta, że władze szpitala nie dopuszczą, żeby szczepionki się zmarnowały. - Nie ulega żadnej wątpliwości, że nie zmieścimy się w warunkach dyktowanych przez ministerstwo dotyczących grup i przedziałów wiekowych. (...) Przepraszam, że użyję takiego sformułowania, ale głupota tych, którzy zajmują się szczepionkami, przekracza średni poziom głupoty - komentował dr Friedriger.

Andrzej Kulig, zastępca prezydenta Krakowa twierdzi, że nie powinno być problemu z wykorzystaniem tych szczepionek. Do elektronicznego systemu miała zostać wysłana informacja o tym, że szpital Żeromskiego ma rezerwę szczepionkową. - Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże szpital jako punkt dla określonej grupy osób chętnych do zaszczepienia i będziemy mogli wtedy wykorzystać całość tych szczepionek - mówi Kulig.

To nie szpital ma decydować o dodatkowych zapisach na szczepienie. Chętni muszą zgłosić się przez infolinię. Ale szpital - jak mówi jego dyrektor - dysponuje specjalną, dodatkową listą oczekujących, do których zamierza dzwonić, jeśli w sobotę okaże się, że zostały wolne szczepionki.

