ZUS da ubezpieczenie zdrowotne osobom bez emerytury czy pracy. Ministerstwo szykuje przepisy

Zobacz wideo

Przyznanie prawa do ubezpieczenia zdrowotnego osobom, które nie mają pracy czy emerytury to, jak zauważa "Rzeczpospolita", rewolucję w podejściu do tego ubezpieczenia.

REKLAMA

- Jeżeli ktoś straci pracę lub nie ma zatrudnienia czy emerytury, będzie składał wniosek do ZUS o ubezpieczenie zdrowotne elektronicznie, np. poprzez PUE ZUS. Dla osób wykluczonych cyfrowo będzie możliwość złożenia wniosku osobiście w oddziale - mówi wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek.

Gazeta informuje, że rejestr bezrobotnych ma być tylko dla poszukujących zatrudnienia, a nie ubezpieczenia zdrowotnego. Według "Rz" pomysł na zredukowanie liczby bezrobotnych figurujących w rejestrach urzędów pracy zaczyna nabierać konkretnych kształtów.

Obecnie prawo do opieki medycznej daje wyłącznie ubezpieczenie związane z zatrudnieniem czy prowadzeniem działalności gospodarczej, rejestracja w pośredniaku, lub w ośrodku pomocy społecznej, albo też dopisanie do ubezpieczenia członka rodziny.

Posłuchaj: