Nie żyje Krzysztof Liedel, ekspert od spraw bezpieczeństwa

"Odszedł Krzysztof Liedel, wieloletni Dyrektor Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas. Jego energia, chęć działania i charyzma sprawiały, że skupialiśmy się wokół niego szukając przywódcy i przewodnika" - przekazano w niedzielę na profilu Centrum na Facebooku.

"Stanowił dla nas inspirację, był wsparciem, przyjacielem i mentorem, i do końca świata będziemy mu za to wdzięczni. Był większy niż życie - i życie go nie pomieściło. Będzie nam Ciebie bardzo brakowało, Krzysztof. Na zawsze zostaniesz w naszej pamięci" - dodano we wpisie.

Informację o śmierci eksperta ds. terroryzmu przekazał też na Facebooku jego zięć Stanisław Puchniewicz.

"Dziś z wielkim smutkiem przychodzi mi zawiadomić o śmierci niezwykłego Człowieka, Męża i Ojca, mojego Teścia - Krzysztofa Liedela. Odszedł dzisiaj wczesnym popołudniem, po ciężkiej walce z chorobą. Na zawsze pozostaną w naszej pamięci wspomnienia wspólnych chwil. Spoczywaj w pokoju Tato. Do zobaczenia" - napisał Puchniewicz.

Krzysztof Liedel urodził się 25 czerwca 1969 w Warszawie, był prawnikiem, specjalistą w zakresie zwalczania terroryzmu międzynarodowego, doktorem nauk wojskowych. Przez wiele lat był dyrektorem Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas, w przeszłości był też dyrektorem Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Liedel w 2015 roku decyzją prezydenta Bronisława Komorowskiego został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia w służbie państwu i społeczeństwu oraz w działalności publicznej i naukowej.

Jako ekspert od spraw bezpieczeństwa był stałym gościem TOK FM.