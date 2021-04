Kłopoty Nawackiego. Jest zawiadomienie do prokuratury. "Przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków"

Pełnomocnik sędziego Pawła Juszczyszyna zawiadomił prokuraturę, że prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie mógł złamać prawo. Maciej Nawacki nie dopuścił sędziego do orzekania, mimo prawomocnego postanowienia sądu. Jak dowodzi mec. Romanowski, mogło dojść do przestępstwa, czyli przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków, za co grozi nawet kara pozbawienia wolności.

2 Fot. Robert Robaszewski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl