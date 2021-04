Zimno, wietrznie i deszczowo. Nawet śnieg może spaść. IMGW nie ma dobrych wiadomości

Zobacz wideo

IMGW informuje, że weekend przyniesie stabilizację pogody, jednak nie będzie to taka stabilizacja, jakiej oczekiwalibyśmy pod koniec kwietnia. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podaje, że ostatnia doba pod względem średniej temperatury na północy Polski przypominała bardziej drugą połowę marca niż kwietnia. W niektórych miejscach na Pomorzu, Warmii i Mazurach wskazują na przedwiośnie i nie przekraczały 5 st. C.

W piątek Polska znajduje się w zasięgu wyżu znad Wysp Brytyjskich. Z północnego zachodu napływa zimne powietrze pochodzenia arktycznego, rośnie ciśnienie atmosferyczne. W całym kraju prognozowane jest duże zachmurzenie, w niektórych miejscach z przejaśnieniami. Na północy oraz na południu kraju może padać krupa śnieżna, deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg.

Najwyższe wartości, około 11 st. C, termometry pokażą w rejonie Szczecina i Zielonej Góry.

W sobotę Polska znajdzie się pomiędzy wyżem z centrami nad Morzem Północnym i Europą Środkową a niżem z ośrodkiem w północno-zachodniej Rosji. Z północy napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Najcieplej ponownie będzie w okolicach Szczecina, Torunia i Zielonej Góry, tam temperatura wyniesie od ok. 10 do 11 st. C. Najchłodniej będzie w Polsce północno-wschodniej, a także na terenach podgórskich. w Suwałkach i Jeleniej Górze termometry pokażą 6 st. C., zaś w Zakopanem 3 st. C.

Zachmurzenie w całym kraju będzie umiarkowane, okresami duże. Podobnie jak w piątek, w całym kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, na północy także deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej, a miejscami mokrego śniegu. Deszcz ze śniegiem możliwy jest również w centrum kraju. Na terenach podgórskich i w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a wysoko w górach umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. W Tatrach wiatr może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Z kolei w niedzielę Polska będzie pomiędzy wyżem z centrum nad Morzem Północnym a niżem znad Zatoki Fińskiej. Wciąż z północy napływać będzie zimne powietrze pochodzenia arktycznego. Ciśnienie będzie się wahać. Najcieplej będzie w Polsce południowo-zachodniej, tam temperatura maksymalna wyniesie od 9 do 12 st. C. Najzimniej w szczytowych partiach Sudetów od -5 do -2 st. C., w Suwałkach 6 st. C.

W większości kraju wystąpią przelotne opady deszczu, a na północy również deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem silny i porywisty.