Szczepienia w zakładach pracy. Dworczyk: 4 maja ruszą zapisy dla przedsiębiorców

Jak poinformował rządowy pełnomocnik ds. szczepień, w ostatnich dniach odbywały się konsultacje z pracodawcami dotyczące zasad, na jakich szczepienia w zakładach pracy będą się odbywać. Jeszcze dziś na stronie rządu lista tych zasad ma być opublikowana.

Na konferencji Dworczyk podał, że w przyszły wtorek (4 maja) rozpocznie się rejestracja dla przedsiębiorców, którzy chcą się przyłączyć do Narodowego Programu Szczepień i zaszczepić swoich pracowników.

- Minimum, żeby wejść do tego programu to 300 pracowników bądź pracowników i ich rodzin, którzy chcą się zaszczepić - poinformował.

Jeśli chodzi o zapisy - uruchomiony ma zostać specjalny formularz dla przedsiębiorców. - Będzie decydowała kolejność zgłoszeń - powiedział Dworczyk.

Szef KPRM przyznał, że na ten moment nie da się precyzyjnie ustalić, kiedy te szczepienia ruszą (czy to będzie 12, czy 20 maja) ze względu na obniżone dostawy szczepionek, o których mówił w weekend. - Natomiast ruszamy z zapisami, bo to wymaga odrobiny czasu, żeby zakład pracy porozumiał się z podmiotem leczniczym, któremu zleci wykonanie szczepień - powiedział. Zapewnił też, że szczepienia w zakładach pracy "rozpoczną się jeszcze w maju".

Opóźnienia w uruchamianiu punktów szczepień

Przypomnijmy, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Dworczyka w sobotę, w tym tygodniu do Polski trafi łącznie mniej o 1,1 mln dawek szczepionek, niż planowano wcześniej.

Jako jedną z konsekwencji opóźnionych dostaw szef KPRM wskazał także opóźnienia w uruchamianiu masowych punktów szczepień. - W Polsce mamy obecnie sieć ponad 6500 punktów szczepień populacyjnych i uzupełniamy je o punkty szczepień powszechnych. One są uruchamiane w miarę dopływu do Polski szczepionek (…). Dlatego prosimy samorządowców o zrozumienie dla tej sytuacji i elastyczne podejście - apelował minister.

Trwają zapisy na szczepienia

Dworczyk przypomniał też, że dziś ruszyła rejestracja nowych roczników na szczepienia przeciwko COVID-19. W efekcie zapisać mogą się już wszystkie osoby powyżej 46. roku życia.

Pytany, czy opóźnienia w dostawach szczepionek mogą zaburzyć terminarz zapisów - zapewnił, że nie. Ostatnie roczniki, jak przypomniał, zapisać będą mogły się 9 maja. Gdyby opóźnienia w dostawach utrzymywały się, szef KRPM podał, że prawdopodobnie wydłuży się termin samego zapisu na przyjęcie pierwszej dawki przez te osoby.

- Na to wpływu nie mamy. Rozmawiamy z producentami na bieżąco i deklaracje są takie, że wszystkie opóźnienia będą nadrobione w maju - poinformował minister.

Zgodnie z zapowiedziami, Dworczyk podał też, że w najbliższą środę (28 kwietnia) przedstawiony ma zostać plan "odmrażania" niektórych branż na miesiąc maj.

Dworczyk o sytuacji w Indiach

Podczas konferencji szef KPRM pytany był także o sytuację polskich dyplomatów w Indiach. W niedzielę jeden z nich, który był ciężko chory na COVID-19 został ewakuowany z Delhi specjalnym samolotem.

- Jeśli chodzi o placówkę w New Delhi i naszych dyplomatów, to monitorujemy sytuację. Jeżeli gdziekolwiek na świecie miałaby miejsce sytuacja, gdzie polski dyplomata potrzebuje takiej pomocy, jak ostatnio, to będziemy udzielać takiej pomocy - zadeklarował szef KPRM.

Dworczyk przekazał, że samolot, który ewakuował polskiego dyplomatę z Indii, przywiózł do polskiej ambasady koncentratory tlenu, dodatkowy sprzęt, który - jego zdaniem - "może być potrzebny ambasadzie, w tej sytuacji, w której są Indie". Zapowiedział też, że rząd planuje wysłać w tym tygodniu szczepionki dla pracowników polskiej ambasady w Indiach. - Planujemy, żeby LOT-em CARGO do Indii wysłać w tym tygodniu szczepionki, tak, żeby wszyscy nasi pracownicy, personel, został zaszczepiony przeciwko COVID-19 - oświadczył szef KPRM.