Nie będzie grillowania w majówkę? W części Mazowsza ograniczenia z powodu złej jakości powietrza

O ograniczeniu w rozpalaniu grilli i ognisk na terenie części Warszawy poinformowali w komunikacie stołeczni urzędnicy. Jak podali, chodzi o siedem dzielnic: Wawer, Wesołą, Ochotę, Włochy, Wolę, Mokotów i Ursus.

- 26 kwietnia 2021 roku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że w części województwa mazowieckiego, w tym w Warszawie (...) istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzoapirenu - przekazała rzeczniczka stołecznego magistratu Monika Beuth-Lutyk.

Ograniczenia nie tylko w Warszawie

Ale, jak poinformowało nas biuro prasowe urzędu marszałkowskiego na Mazowszu, ograniczenia dotyczą nie tylko Warszawy. Obowiązują także w Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach oraz na terenie powiatów: piaseczyńskiego, legionowskiego, wołomińskiego, otwockiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego i siedleckiego.

Ze względu na zagrożenie przekroczenia pyłów w Warszawie i innych wyżej wymienionych miejscach konieczne jest - jak podają urzędnicy - wprowadzenie działań ochronnych, które zostały określone przez zarząd Mazowsza. Chodzi między innymi o ograniczenie rozpalania grilli i ognisk. Obowiązuje też zakaz używania dmuchaw do liści.

Ograniczenia obowiązują od 26 kwietnia aż do 31 grudnia 2021 roku. Czy jest szansa na to, że jeżeli poziom zanieczyszczeń powietrza się zmniejszy - zostanie ono odwołane? Z tym pytaniem urzędnicy Mazowsza odesłali nad do Główny Inspektoratu Ochrony Środowiska (czekamy na odpowiedź).

Czy osoba, która - mimo ograniczeń - zdecyduje się rozpalić grilla bądź ognisko spotka się z jakimiś konsekwencjami? Jak wyjaśniają urzędnicy, "jest to rodzaj zalecenia dla mieszkańców, w tym przypadku do ograniczenia pewnych działań, które mogą mieć wpływ na jakość powietrza".