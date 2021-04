Radni z Kraśnika uchylili uchwałę anty-LGBT. "To był trudny czas dla naszego miasta"

Zobacz wideo

Stanowisko to próbowano uchylić trzy razy. Za czwartym razem, na sesji w czwartek, okazało się to skuteczne. - Za uchyleniem stanowiska dotyczącego "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową" zagłosowało dziewięciu radnych, sześciu było przeciwko, czterech wstrzymało się od głosu, a jeden z radnych nie wziął udziału w głosowaniu - poinformował PAP Daniel Niedziałek z biura Burmistrza Miasta Kraśnik.

- Cieszę się, że radni podjęli decyzję o uchyleniu uchwały. To był trudny czas dla naszego samorządu i naszego miasta. Cieszę się, że będziemy mogli skupić się na tym, co stanowi istotę naszej pracy - napisał w przesłanym PAP oświadczeniu burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk (PO), który wystąpił do rady o uchylenie wcześniejszej uchwały dotyczącej "powstrzymania ideologii LGBT".

Jak tłumaczył w uzasadnieniu, uchwała ta nie jest aktem prawa miejscowego, wyraża jedynie stanowisko rady, ale jej przyjęcie "wywołało poważny kryzys wizerunkowy". - Kraśnik zaczął być postrzegany jako miasto homofobiczne i nieprzyjazne osobom reprezentującym środowisko LGBT. Taki wizerunek został utrwalony w licznych przekazach medialnych polskich i zagranicznych, wypowiedziach aktywistów LGBT, a także polityków - napisał burmistrz w uzasadnieniu.

Innym powodem - jak podkreśla Wilk - są konsekwencje finansowe związane z pozyskiwaniem środków zewnętrznych przez miasto. Przypomniał, że krytyczne głosy w stosunku do stanowiska ws. LGBT pojawiły się m.in ze strony organów Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. - Mogą one w przyszłości przełożyć się na konkretne decyzje finansowe lub inne działania, które usankcjonują bojkot samorządów postrzeganych jako przeciwne ludziom LGBT - napisał Wilk.

Ponadto jak wskazuje burmistrz Kraśnika prawa mniejszości są gwarantowane są przez Konstytucję RP " i nie powinno być żadnych wątpliwości, czy kraśnicki samorząd przestrzega obowiązującego w Polsce prawa".

Dwa lata z dyskryminującą uchwałą

Uchwała dotycząca "powstrzymania ideologii LGBT przez wspólnotę samorządową" została przyjęta przez radę miasta Kraśnik 30 maja 2019 r. W stanowisku napisano m.in., że "radykałowie dążący do rewolucji kulturowej w Polsce atakują wolność słowa, niewinność dzieci, autorytet rodziny i szkoły oraz swobodę przedsiębiorców".

"Zrobimy wszystko, aby do szkół nie miały wstępu osoby zainteresowane wczesną seksualizacją polskich dzieci w myśl tzw. standardów Światowej Organizacji Zdrowia. (...) Nie pozwolimy wywierać administracyjnej presji na rzecz stosowania poprawności politycznej (niekiedy słusznie zwanej po prostu homopropagandą) w wybranych zawodach "- napisano.

