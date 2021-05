Prokuratura Krajowa chce 250 tys. zł za "szkalujący wywiad". Sędzia Żurek ma radę dla prokuratora Święczkowskiego

Zobacz wideo

Prokuratura Krajowa już w lutym zapowiadała, że wobec prokurator Katarzyny Kwiatkowskiej, szefowej stowarzyszenia "Lex super omnia", będzie chciała wystąpić na drogę sądową. Chodziło o wywiad, którego prokurator udzieliła "Gazecie Wyborczej", gdzie padały rzekomo "szkalujące" wypowiedzi. Prokuratura Krajowa stwierdziła, że wywiad zawierał insynuacje, które podważają jej autorytet. W środę OKO.Press poinformowało, że Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski żąda od prokurator Kwiatkowskiej 250 tys. złotych zadośćuczynienia, które ma zostać przeznaczone na cel społeczny, konkretnie na Caritas.

- To są absurdalne procesy za państwowe pieniądze, które mają zastraszyć nie tylko walczących sędziów, ale także prokuratorów - komentował w TOK FM sędzia Waldemar Żurek.

- Mieliśmy takie sprawy kiedyś w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, które były pokłosiem ataków na sędziów - mówił, a jako przykład podawał sprawę "Baka przeciwko Węgrom". Były prezes Sądu Najwyższego Węgier András Baka złożył skargę w 2012 roku, a w 2014 roku unijny trybunał orzekł, że nowe węgierskie prawodawstwo odebrało mu prawo do sądu i naruszyło swobodę wypowiedzi. - Tam właśnie pierwszy prezes SN krytykował Ministerstwo Sprawiedliwości za pseudoreformy wymiaru sprawiedliwości. Otrzymał ogromne odszkodowanie, został przywrócony, bo usunięto go z Sądu Najwyższego. Myślę, że pan Święczkowski powinien najpierw dokładnie przeczytać uzasadnienie tego rozstrzygnięcia - ocenił rozmówca Piotra Maślaka.

Były rzecznik KRS zapowiedział też: "Będziemy pani prokurator bronić całą siłą środowiska prawniczego".

Izba Dyscyplinarna, czyli "uzurpatorzy w togach"

Waldemar Żurek komentował również wczorajszą decyzję tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Po dwóch godzinach niejawnego posiedzenia bezterminowo odroczono sprawę o uchylenie immunitetu sędziemu Włodzimierzowi Wróblowi. Prokuratura zarzuca mu niedopełnienie obowiązków.

- Takie bezterminowe ogłoszenie to zdecydowanie brak szacunku dla stron postępowania. To jest takie postawienie pod oskarżenie i odroczenie, ale nie wskazując nawet obrońcom, kiedy może być kolejne posiedzenie - mówił sędzia Żurek. - Gdyby to było przed sądem moglibyśmy wytłumaczyć pewne rzeczy procesowo, natomiast Izba Dyscyplinarna sądem nie jest - zaznaczył.

Gość TOK FM nie ma wątpliwości, jaki jest cel całej sprawy. - Chodzi o to, żeby zniszczyć w opinii publicznej autorytet sędziego Włodzimierza Wróbla. To jest sędzia, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, który ma naprawdę ogromny autorytet - podkreślił. Dodał, że Izba Dyscyplinarna jest "zaprzęgnięta w propagandę rządu" i stwierdził, że każdy sędzia, który staje w obronie praworządności, ma zostać zniszczony.

Samą Izbę Dyscyplinarną sędzia Żurek nazywał "uzurpatorami w togach", zauważał też jeszcze jedną, bezprecedensową kwestię.

- Na salę rozpraw chcieli dostać się prawnicy, którzy reprezentowali organizacje społeczne, które mają możliwość wzięcia udziału w procesie. To im zapewniają przepisy - mówił. I dodał, że wczoraj policja nie wpuściła ich na salę rozpraw. - Jeżeli policjanci będą decydować, kto wchodzi na salę rozpraw, jak wygląda prawo do obrony, to jesteśmy już nie jedną nogą, ale obiema na Białorusi - podsumował gość Pierwszego Śniadania w TOK-u.