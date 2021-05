Polska przegrała przed trybunałem w Strasburgu. Chodzi o sędziego dublera w TK

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że Trybunał Konstytucyjny, w którego składzie zasiada sędzia dubler - powołany na już obsadzone wcześniej stanowisko - to złamanie prawa do sądu i rzetelnego procesu. Chodzi o Mariusza Muszyńskiego, który trafił do TK w 2016 roku.

