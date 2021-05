Zobacz wideo

"Paszporty covidowe" to dokumenty potwierdzające, że dana osoba zaszczepiła się przeciwko COVID-19, ma negatywny wynik testu albo wyleczyła się z koronawirusa.

- Wszyscy myślą o lecie. To ważne dla ludzi, by zaplanować wakacje. To ważne dla pracowników zatrudnionych w turystyce, hotelarstwie czy sektorze transportu. Trwają prace legislacyjne i techniczne nad wdrożeniem unijnych certyfikatów szczepiennych tak, by system mógł ruszyć w czerwcu - zapewniła szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Layen, po zakończeniu nieformalnego szczytu państw Unii w Porto.

Oprócz krajów unijnych certyfikatami covidowymi miałyby zostać objęte również Norwegia, Szwajcaria, Lichtenstein i Islandia.

Przywódcy krajów wspólnoty mają wrócić do tematu „paszportów covidowych” na kolejnym szczycie 25 maja.

PE dał zielone światło "paszportom"

29 kwietnia Parlament Europejski poparł wydawanie tzw. paszportów covidowych. Politycy nie chcieli nazywać dokumentu wprost "paszportem", tylko "unijnym certyfikatem COVID-19". Podkreślali również, że aby uniknąć dyskryminacji osób nieszczepionych, kraje członkowskie powinny zapewnić powszechny i bezpłatny dostęp do testów. Certyfikaty będą weryfikowane, żeby uniknąć fałszerstw, ale zapisane na nich dane nie będą mogły gromadzone w państwach członkowskich ani na szczeblu unijnym. Ma to chronić prawo obywateli do ochrony danych, które przysługuje im na mocy ogólnego rozporządzenia.

Po przyjęciu rezolucji przez PE rozpoczęły się negocjacje z krajami członkowskimi Unii, by każdy z nich przed wakacjami wprowadził regulacje w tej sprawie.

Najszybciej chcą je wprowadzić kraje żyjące z turystyki jak Hiszpania i Włochy. Z kolei Niemcy, Francja, Estonia i Litwa równolegle opracowują własne rozwiązania dotyczące rejestracji szczepień. Dania już wprowadziła wewnętrzne "paszporty szczepionkowe".

Kto dostanie „paszport”?

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, uruchomienie systemu "paszportów szczepionkowych", które będą wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie UE, planowane jest na 25 czerwca.

Zgodnie z rozporządzeniem KE „paszporty” będą nieodpłatne. W Polsce będą wydawane przez Internetowe Konto Pacjenta i w usłudze mObywatel. Będą ważne 180 dni.

Uprawnieni do odbioru certyfikatów będą:

wszyscy, którzy zaszczepili się przynajmniej jedną dawką preparatu dopuszczonego przez Europejską Agencję Leków (EMA): Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Johnson&Johnson. Nie oznacza to jednak, że każde państwo członkowskie UE będzie honorowało taki certyfikat już od pierwszej dawki. Przed wyjazdem do danego kraju, warto się więc upewnić, czy jego władze akceptują przyjazd osób zaszczepionych jedną dawką. Certyfikaty będą wydawane po każdej z dawek z wyraźnym oznaczeniem fazy cyklu szczepienia

osoby, które mają negatywny wynik testu na koronawirusa (PCR lub RAT)

wszyscy, którzy mają pozytywny wynik testu PCR starszy niż 11 dni.

Jeśli ktoś przeszedł infekcję COVID-19 wcześniej niż sześć miesięcy temu, „paszport” nie zostanie mu wydany. Żeby się o niego ubiegać, musi dostać negatywny wynik testu lub się zaszczepić.