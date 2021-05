Kolejny krok ku luzowaniu obostrzeń. W całej Polsce otwierają się hotele

Zobacz wideo

Przede wszystkim zamknięte pozostają hotelowe strefy spa, jeszcze przez tydzień nie mogą również ruszyć hotelowe restauracje i bary - w żadnej formie, do następnego piątku jedzenie gościom może być dostarczane wyłącznie do pokoju i tylko tym, którzy wynajmą go przynajmniej na dobę.

Część właścicieli obiektów chce więc poczekać właśnie do możliwości otwarcia przynajmniej hotelowych ogródków - taka ma się pojawić w przyszłą sobotę, z kolei za trzy tygodnie legalnie mają zacząć działać restauracje także w czterech ścianach, w tym hotelowe, przy zachowaniu limitu 50-ciu procent stolików dostępnych dla klientów i stosownych odstępów pomiędzy nimi.

Dla wielu spośród tych hotelarzy, którzy przetrwali zeszłoroczny i wiosenny lockdown, to właśnie jest najatrakcyjniejszy moment na otwarcie obiektów, zwłaszcza, że majówkę już stracili, a sezon urlopowy dla branży turystycznej zwyczajowo rozpoczyna się w czerwcu.

