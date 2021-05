"Rząd powinien odpowiedzieć na zarzuty". ETPC przekazuje rządowi skargę sędziego Juszczyszyna

Zobacz wideo

W lutym ubiegłego roku tzw. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zawiesiła sędziego Pawła Juszczyszyna i zdecydowała o obniżeniu mu wynagrodzenia o 40 procent. Kłopoty sędziego zaczęły się, gdy nakazał Kancelarii Sejmu ujawnienie list poparcia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. W efekcie prezes olsztyńskiego sądu oraz członek KRS Maciej Nawacki zdecydował o odsunięciu go od orzekania najpierw na miesiąc, a potem Izba Dyscyplinarna zawiesiła sędziego.

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka sędzia Juszczyszyn złożył w sierpniu 2020 roku. Teraz ETPC zakomunikował ją polskiemu rządowi, co oznacza to, że uznał ją za poważną i ważną dla systemu praworządności, a rząd będzie musiał się tłumaczyć. - W tej chwili rząd powinien odpowiedzieć na zarzuty złożone w skardze przez skarżącego, czyli przez pana sędziego Pawła Juszczyszyna - mówił w TOK FM dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Jak dodawał, później w Strasburgu zapadnie decyzja, jak sprawa powinna zostać rozstrzygnięta.

Jak czytamy na stronie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w swojej skardze sędzia postawił zarzuty naruszenia kilku przepisów. "Po pierwsze, wskazał na naruszenie art. 6 ust. 1 EKPC (prawo do sądu) w zakresie, w jakim gwarantuje on prawo do rozpoznania sprawy przez sąd niezależny, bezstronny i ustanowiony ustawą. W tym zakresie skarżący zwrócił uwagę na okoliczności, w jakich doszło do utworzenia Izby Dyscyplinarnej, fakt, że orzekają w niej sędziowie powołani na wniosek tzw. neo-KRS oraz podnoszone argumenty co do jej charakteru jako sądu specjalnego. Skarżący odwołał się także do orzecznictwa Sądu Najwyższego i TSUE" - podaje HFPC.

"Po drugie, skarżący podniósł zarzut naruszenia art. 8 EKPC (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego) gwarantującego prawo do ochrony reputacji. Argumentował, że zawieszenie go w czynnościach służbowych oraz stwierdzenia znajdujące się w uchwale Izby Dyscyplinarnej godzą w jego reputację i dobre imię" - czytamy dalej. "Po trzecie, skarżący zarzucił również naruszenie art. 18 (granice stosowania ograniczeń praw) w związku z art. 8 EKPC wskazując, że ograniczenie jego prawa do prywatności nastąpiło dla realizacji celów nieprzewidzianych w tym drugim przepisie, tj. po to, by zastraszyć skarżącego i innych sędziów oraz zniechęcić ich do działań mających na celu weryfikację legalności powołań sędziów nominowanych w upolitycznionej procedurze. Wreszcie, skarżący postawił także zarzut naruszenia art. 1 Protokołu nr 1 do EKPC (ochrona własności) ze względu na niezasadne ograniczenie jego praw majątkowych" - podaje Fundacja.