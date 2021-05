MSZ: Polska zaniepokojona eskalacją przemocy we Wschodniej Jerozolimie; wzywamy do obniżenia napięcia

Polska jest głęboko zaniepokojona eskalacją przemocy we Wschodniej Jerozolimie. Wzywamy wszystkie strony do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz obniżenia napięcia oraz do powstrzymania się od konfrontacyjnej retoryki - czytamy w poniedziałkowym oświadczeniu MSZ.

Fot. Oded Balilty / AP Photo