PiS i Lewica zwycięzcami potyczki o ratyfikację Funduszu Odbudowy

PiS i Lewica to wygrani, a PO i Solidarna Polska - przegrani głosowania w sprawie ratyfikacji zasobów własnych Unii Europejskiej. To wyniki sondażu United Surveys dla "Dziennika Gazety Prawnej" i RMF FM, który opublikowano we wtorek.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta