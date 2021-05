TOK FM rządzi w Warszawie. Nasze radio ulubioną rozgłośnią słuchaczy w stolicy

Zobacz wideo

Zgodnie z danymi Kantar Polska za ostatnie pół roku (od listopada 2020 do kwietnia 2021 r.) Radio TOK FM było najczęściej słuchaną przez warszawiaków stacją radiową. Udział TOK FM w czasie słuchania wyniósł 11,14 proc. Kolejne miejsca w stołecznym zestawieniu Radio Track zajęły Radio ZET i RMF FM.

Radio TOK FM może też się pochwalić świetnymi wynikami w innych miastach nadawania - w omawianym okresie znalazło się na podium słuchalności w czterech ważnych aglomeracjach: Trójmieście, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu.

W 23 obszarach miejskich, w których można słuchać programu rozgłośni w eterze, coraz więcej osób wybiera TOK FM - w okresie luty - kwiecień 2021 r. stacja zajęła 3. miejsce we wszystkich miastach powyżej 500 tys., powyżej 200 tys. i powyżej 100 tys. mieszkańców. W tej ostatniej kategorii awansowała z 4. lokaty, wyprzedzając Radio Eska. - Radio TOK FM to zespół znakomitych dziennikarzy, którzy codziennie robią po prostu dobre radio. Kolejne rekordy słuchalności pokazują, że słuchacze doceniają naszą pracę - na antenie, ale i w internecie. To dla nich tworzymy nowe, innowacyjne projekty, jak choćby nasze seriale dokumentalne "Piecza" i "Rok, którego nie było", nowe audycje, jak "TOK 360" czy wieczorne pasma "Autorzy TOK FM po godzinach" i "Maciej Zakrocki przedstawia" - komentuje Kamila Ceran, redaktor naczelna Radia TOK FM.

Ostatnio TOK FM wzbogaciło swoją ofertę podcastów. To nowy podcast historyczny "Babel - Rzeczpospolita Multi-Kulti", kontynuacja dobrze znanego słuchaczom TOK FM podcastu "Lechistan - orientalna historia Polski" oraz audycji "Usługi Kosmiczne dla Ludności" poświęconej misjom pozaziemskim i kosmosowi.

Natomiast w kwietniu swoją premierę miał cykl podcastów "Rzeczpospolita Kościelna". W sześciu odcinkach serii Magdalena Rigamonti rozmawia z polskimi politykami o Kościele katolickim w Polsce - jak to się stało, że jego pozycja w państwie jest obecnie tak silna. Podcastów można słuchać wyłącznie na platformie podcastowej TOK FM - na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM.