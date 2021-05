Pielęgniarki wyszły na ulice. Domagają się lepszych warunków pracy. "Uratujcie nasze zawody"

Zobacz wideo

Manifestacje odbywają się w 18 miejscach stolicy, w tym przed Sejmem i kancelarią premiera. Pielęgniarki zwracają uwagę na to, że obecnie średnia wieku w ich grupie zawodowej wynosi 52 lata, a za kilka lat ma wynieść nawet 60 lat. Do tego zdarzają się sytuacje, w których jedna pielęgniarka opiekuje się jednocześnie 15-20 pacjentami. Rąk do pracy brakuje, a ze strony rządu nie ma ruchów które mogłyby wypełnić zwiększającą się lukę pokoleniową.

- Nasz postulat główny to stworzenie właściwych warunków pracy, które zachęcą młodych do pozostawania w systemie ochrony zdrowia i stworzenie właściwych warunków płacowych - mówiła reporterowi TOK FM jedna z pielęgniarek.

Krystyna Ptok, przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, w zapowiedzi protestu podała, że Polska ma jeden z najgorszych wskaźników pod względem opieki pielęgniarskiej oraz położniczej. - To jest 5,3 osoby na 1 tys. mieszkańców - przekazała.

Ptok mówiła też o tym, że w najbliższym czasie ponad 10 tys. pielęgniarek i położnych odejdzie na emeryturę, a studia kończy 5300 absolwentów co roku i też nie wszyscy zasilają system. - Sytuacja tych, które pracują stale będzie się pogarszać - wskazała.

Protestujący mają ze sobą transparenty: "Posłowie, senatorowie, pomóżcie zmienić złą ustawę Niedzielskiego! Uratujcie nasze zawody", "Średnia wieku pielęgniarek i położnych kiedyś 35 lat, teraz 53 lat, wkrótce 60 lat. Dość!", "Godna płaca po wartościowaniu pracy, a nie po uważaniu".

Protest został rozdzielony na kilka lokalizacji po to, by zachować zasady sanitarne, nad czym także czuwa stołeczna policja przypominając przez megafony o zasadach sanitarnych.

Święto pielęgniarek i położnych

12 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Międzynarodowy Dzień Położnej. Z tej okazji resort zdrowia w środę opublikował na Twitterze życzenia ministra Niedzielskiego dla wszystkich osób wykonujących te zawody.

"Po raz kolejny obchodzimy te święta w bardzo trudnym dla nas wszystkich momencie, jakim jest czas pandemii, który szczególnie uwidocznił, jak ważna jest rola pielęgniarki i położnej w systemie ochrony zdrowia. Proszę przyjąć wyrazy uznania dla Państwa pracy, zaangażowania i zawodowego profesjonalizmu w sprawowaniu opieki nad pacjentami" - napisał minister.