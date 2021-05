Jedna osoba poparzona, zalane miejscowości na Dolnym Śląsku. IMGW ostrzega przed burzami

Zobacz wideo

Szczególnie trudna sytuacja jest w powiecie ząbkowickim i kłodzkim. W tym pierwszym dwie miejscowości, Ciepłowody i Starczów, są całkowicie zalane. Strażacy do akcji musieli ściągnąć dodatkowe jednostki i sprzęt z Wrocławia do zwalczania skutków podtopień.

REKLAMA

- W powiecie kłodzkim na skutek uderzenia pioruna doszło do zapalenia się budynku jednorodzinnego. Ucierpiał właściciel budynku, który starając się uratować mienie, doznał poparzeń – przekazał w Polsat News Rzecznik dolnośląskiej straży pożarnej, mł. bryg. Daniel Mucha. Podkreślił, że nie było poszkodowanych osób w związku z opadami deszczu.

Przyczyną powodzi były ulewne deszcze oraz wzrost poziomu wody w małych, lokalnych rzeczkach.

Według rzecznika sytuacja się stabilizuje. - Przystępujemy do usuwania skutków powodzi i podtopień - zapowiedział.

Nie wszystkie drogi są przejezdne. Choć woda już opadła, to pozostawiła wiele zanieczyszczeń. - To wszystko, co naniosła woda, trzeba sprzątnąć. W wielu miejscach mogą być utrudnienia – zaznaczył Mucha.

Jak ocenił, to była bardzo pracowita noc dla strażaków. Ponad 150 interwencji w związku z burzami. "Tylko w tych dwóch powiatach przez noc pracowało blisko 350 strażaków" – podsumował.

IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami na południowym zachodzie i południu kraju. Padać też będzie w pozostałej części kraju, ale będą to przede wszystkim opady przelotne.

- Najgroźniejsze burze będą występowały na południowym zachodzie i południu, z porywami wiatru do 70 km/h i opadami deszczu do 25 mm - powiedziała PAP synoptyk IMGW-PIB Małgorzata Tomczuk. Dodała, że temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na północy - przede wszystkim na Wybrzeżu i na Suwalszczyźnie, ale także w Kotlinach Sudeckich - ok. 14-15 st. C. W głębi kraju termometry pokażą od 17 do 20 st. C.

Według IMGW koniec tygodnia przyniesie sporo opadów deszczu, lokalnie wystąpią również burze, będzie też więcej chmur niż słońca. Temperatury będą umiarkowane - średnio od 15 do 20 st. C.