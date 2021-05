Alarmy przeciwpowodziowe na Śląsku. IMGW ostrzega przed burzami z gradem

Zobacz wideo

Jak poinformowała rzeczniczka śląskiej straży pożarnej młodsza brygadier Aneta Gołębiowska, tylko w powiecie wodzisławskim odnotowano ponad 300 interwencji, w których brało udział ok. 700 zastępów straży pożarnej, w raciborskim było to 51 interwencji, a w rybnickim 73. Dotyczyły najczęściej zalanych piwnic, posesji oraz udrażniania przepustów. W piątek rano służby koncentrowały się m.in. na oczyszczaniu i zapewnieniu przejezdności dróg.

W powiecie raciborskim w Krzyżanowicach podtopione zostały budynki urzędu gminy, jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyżanowicach i Owsiszczach, a także posterunek policji i tory kolejowe. W Rydułtowach w powiecie wodzisławskim woda zalała piwnicę w szpitalu, w Katowicach zalana została szkoła przy ul. Harcerzy Września, a samochód osobowy uderzył w drzewo przewrócone na drodze krajowej nr 86, a następnie wpadł do rowu; jedna osoba doznała obrażeń. W Gaszowicach w powiecie rybnickim zalana została szkoła przy ul. Rydułtowskiej.

Według informacji Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Odra na stacji pomiarowej w Raciborzu Miedoni przekroczyła stan ostrzegawczy.

Efektem złej pogody są też przerwy w dostawach prądu, w piątek rano pozbawionych zasilania było 483 odbiorców.

Z powodu burz, podtopień w ciągu ostatniej dobry straż pożarna w całym kraju interweniowała 850 razy.

IMGW ostrzega

Jak poinformował w rozmowie z PAP rzecznik i synoptyk IMGW-PIB Grzegorz Walijewski, dziś burz spodziewać się muszą mieszkańcy wschodniej Polski, a na południu w czasie w czasie przechodzenia frontu burzowego może pojawić się grad.

Z prognoz IMGW wynika, że w miejscu występowania burz spadnie do 20 mm deszczu, a prędkość wiatru może osiągnąć 70 km/h.

Nadal będzie ciepło - 12 st. C na krańcach północnych i południowych, od 17 do 19 st. C na przeważającym obszarze kraju i do 21 st. C na Kujawach. Jak przekazał Grzegorz Walijewski, temperatury będą co prawda nieco niższe od tych z początku tygodnia, ale i tak będą nieco wyższe od wartości, które powinny występować w maju.