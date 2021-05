Wieczorem i w nocy burze z intensywnymi opadami i wiatrem - nawet do 70 km/h

- Na zachodzie mniej opadów, ale będzie tam pochmurno - dodaje w rozmowie z PAP synoptyk IMGW Kamil Walczak.

Walczak dodał, że podczas burz na wschodzie i południowym wschodzie kraju, może spaść nawet do 30 litrów na 1 mkw. Zjawisku będzie towarzyszył wiatr, którego porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.

- Na te burze IMGW wydał ostrzeżenia, obowiązujące od godzin popołudniowych do godzin wieczornych. Burze będą się utrzymywać jeszcze w pierwszej części nocy – przekazał synoptyk. Na zachodzie będzie znacznie mniej opadów, ale też pochmurno i z niższą temperaturą. - Raptem 13-14 stopni – zaznaczył. Zdecydowanie cieplej będzie na wschodzie kraju, gdzie temperatura osiągnie do 20-21 stopni.

W nocy burze głównie na wschodzie kraju i to w pierwszej części nocy, ale słabe opady deszczu również mogą się zdarzyć na zachodzie kraju. Temperatura wyniesie od 6 do 10-11 stopni. Najchłodniej będzie na północnym wschodzi oraz na krańcach zachodnich. Miejscami, głównie na północy kraju, na wybrzeżu a także w rejonach górskich mogą utworzyć się mgły ograniczające widzialność do 200 metrów.