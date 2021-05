"Dość groźne burze i grad". Synoptyk IMGW ostrzega przed niespokojną pogodą

Zobacz wideo

Synoptyk IMGW podkreślił, że niedziela przyniesie bardzo niespokojną pogodę we wschodniej części kraju, w zachodniej będzie zdecydowanie lepiej.

REKLAMA

- W niedzielę w całej wschodniej część kraju - od woj. pomorskiego przez warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie - będą występowały burze, które będą dosyć groźne, może spać do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru podczas burz mogą osiągnąć do 80 km/h, mogą wystąpić opady gradu - powiedział Walijewski.

Zaznaczył, że burze we wschodniej części kraju będą pojawiały się raczej po południu. Podkreślił, że będą rozproszone, nie będzie to jeden przemieszczający się front burzowy. - Słońce będzie od czasu do czasu wychodzić zza chmur - dodał synoptyk IMGW.

Jak przekazał, w pozostałej - zachodniej części kraju - będzie umiarkowane zachmurzenie.

- Niedziela ciepła, temperatura maksymalna od 15 st. C na Pomorzu i nad samym morzem, około 17 st. C w centrum kraju, a najcieplej będzie na wschodzie - 21 st. C. Może być chłodniej na samym Podhalu - tam tylko 13 st. C. - dodał.

Ostrzeżenia IMGW dla 8 województw

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem dla ośmiu województw. Opady spodziewane są po południu. Towarzyszyć będzie im wiatr wiejący w porywach nawet z prędkością 80 km/h.

Alert IMGW dotyczy województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, a także Warmii i Mazur, Podlasia oraz wschodniej części województw kujawsko-pomorskiego oraz pomorskiego.

W województwach objętych ostrzeżeniami prognozowane są burze, w czasie których opady deszczu miejscami wyniosą do 25 mm, a porywy wiatru - do 80 km/h. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu ostrzeżenia obowiązują od godz. 14, na pozostałym obszarze - od południa.