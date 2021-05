Zobacz wideo

"Dziś ostrzegamy przed intensywnymi opadami deszczu, którym towarzyszyć mogą burze" - podaje IMGW. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla całej Małopolski, Śląska i Opolszczyzny, a także części woj. łódzkiego, wielkopolskiego, niemal całego Pomorza i woj. zachodniopomorskiego, gdzie mogą pojawić się burze z gradem. Ze względu na prognozowane opady IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega mieszkańców Pomorza, Śląska i Małopolski, aby podczas burz unikali otwartych przestrzeni, nie chowali się pod drzewami i zabezpieczyli rzeczy, które może porwać wiatr.

W prognozie tygodniowej IMGW podaje, że czeka nas zmienna pogoda z lokalnymi burzami. Więcej chmur i silniejsze opady deszczu będą na południowym wschodzie kraju. W Tatrach deszcz przejdzie w śnieg, we wtorek może dochodzić tam do zamieci. Według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej termometry tylko początkowo na wschodzie kraju pokażą nieco powyżej 20 stopni Celsjusza, później na przeważającym obszarze kraju od 14 do 19 st. Pogoda od początku tygodnia pogorszy się w południowo-wschodniej części kraju, która znajdzie się w zasięgu układu niżowego przemieszczającego się znad Austrii nad Ukrainę.

Już od poniedziałku spodziewać się można zmiennego zachmurzenia, przelotnych opadów i lokalnych burz, w trakcie których wiatr może osiągać w porywach do 70 km/h. Termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na zachodzie kraju do 22 na krańcach wschodnich. "W ciągu dnia, na południe Śląska Górnego i na zachód Małopolski, zacznie nasuwać się już strefa intensywniejszych opadów deszczu i tu może spaść do 25 mm opadu. W Tatrach opady deszczu przechodzić będą w opady śniegu" - przewiduje IMGW.

We wtorek na południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie większe, nasilą się opady deszczu, a w ciągu doby spadnie tam nawet 50 mm opadów. "W Tatrach opady śniegu dające przyrost grubości pokrywy śnieżnej o 5 do 10 cm oraz porywisty wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne" - prognozują synoptycy. Na pozostałym obszarze kraju nadal chmury będą zmieniać się ze słońcem, opady będą przelotne i występować będą burze w towarzystwie wiatru osiągającego do 65 km/h. Termometry pokażą od 14 stopni na zachodzie do 20 na wschodzie.

Podobnie wyglądać będzie reszta tygodnia. "Od środy do niedzieli na zmianę chmury i słońce oraz przelotne opady deszczu i lokalne burze. Maksymalna temperatura powietrza kształtować się będzie od 12 stopni C do 19 stopni C, a minimalna w nocy od 3 stopni C do 11 stopni C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich, tylko w czasie burz w porywach osiągający do 65 km/h" - prognozuje IMGW.