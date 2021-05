Dzień i noc pilnują terenu, bo nie chcą grzebowiska martwych kurczaków. "To problem całej Polski"

Nawet dziesięć milionów kurczaków mogło paść z powodu ptasiej grypy na Mazowszu. To problem nie tylko hodowców, ale i mieszkańców, bo martwe zwierzęta mają trafić do grzebowisk, które często znajdują się w okolicach domów mieszkalnych, czy ujęć wody. Taka sytuacja jest na przykład w Gołyminie koło Ciechanowa. Mieszkańcy protestują. Dzień i noc pilnują terenu, na którym miałoby powstać grzebowisko. – To jest problem nie tylko naszej wioski, ale całego kraju. Te grzebowiska gdzieś powstają i ludzie się przed tym bronią. Na najwyższym szczeblu brakuje decyzji, która nakładałyby na właścicieli farm budowę spalarni dla martwych zwierząt – mówią reporterowi TOK FM Szymonowi Kępce mieszkańcy Gołymina.

Według ich relacji, po protestach sprzed kilku tygodni, lokalny właściciel ziemi miał odstąpić od budowy grzebowiska, formalności jednak nie wycofano i grzebowisko mogłoby powstać. Stąd te warty. Władze Gołymina, by wspomóc protestujących mieszkańców, rozpoczęły remont drogi, która prowadzi do terenu przeznaczonego na grzebowisko. To sprawia, że dotarcie tam jest utrudnione i przesuwa w czasie ewentualne powstanie składowiska.

Problem jest jednak znacznie szerszy, bo opanowanie ptasiej grypy wiąże się z odszkodowaniami dla hodowców i kosztami utylizacji, które ponosi państwo. – Dopłacamy do tych absolutnie nieracjonalnych biznesów, jakimi są masowe hodowle zwierząt - mówi Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska.

Służby wojewody mazowieckiego twierdzą, że utylizacja padłych zwierząt przebiega zgodnie z planem. Sprawą epidemii ptasiej grypy mają się zająć we wtorek posłowie z sejmowej komisji rolnictwa.

Według informacji TOK FM to właśnie ta sprawa stoi za zmianą na stanowisku Głównego Lekarza Weterynarii. Z funkcją pożegnał się Bogdan Konopka. Nowym GLW został Mirosław Welz.