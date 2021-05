Nadleśniczy z Czerniejowa zwolniony. W tle wycinka drzew, zniszczenia gniazd czapli i śmierć większości piskląt

Nadleśniczego z Czerniejowa odwołano ze stanowiska, a jego sprawę skierowano do prokuratury. Ma to związek ze sprawą zniszczeń dokonanych przy wycince, która została przeprowadzona w miejscu gniazdowania czapli siwej. Prace doprowadziły do opuszczenia już zajętych gniazd i prawdopodobnie śmierci większości piskląt.

Fot. Piotr Skórnicki / Agencja G