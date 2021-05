TSUE: Polska ma natychmiast wstrzymać wydobycie węgla w kopalni Turów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej przychylił się do wniosku Czech i nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni Turów "do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia". "Decyzja o droga do dzikiej transformacji energetycznej" komentuje na Twitterze Polska Grupa Energetyczna.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta