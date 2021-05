Funkcjonariusz ABW wypadł z okna na czwartym piętrze

Rzecznik ABW potwierdził w piątek po południu, że na terenie siedziby agencji w Warszawie doszło do wypadku. Poszkodowany został funkcjonariusz, przewieziono go do szpitala - podał na Twitterze Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych. Z ustaleń PAP wynika, że mężczyzna zmarł.

Fot. Dariusz Borowicz / Agencja Gazeta