Branża muzyczna protestuje. "Dlaczego tylko koncerty mają pozostać zamknięte!?"

Można już pójść na mecz piłkarski, do galerii handlowej, kościoła czy do teatru. Ale nadal nie wiadomo, kiedy rząd poluzuje obostrzenia dotyczące branży muzycznej i koncertowej. "Dlaczego tylko koncerty mają pozostać zamknięte!? Dlaczego grupy muzyczne mają zakaz działalności, w przeciwieństwie do grup cyrkowych, sportowych i wszystkich innych?" - czytamy w liście przygotowanym przez stowarzyszenia skupiające polską branżę muzyczną.

ADRIANNA BOCHENEK