Ostatnie odliczanie przed otwarciem branży fitness. Wiemy, ile klubów nie otworzy się po lockdownie

Otwarcie zamkniętych od końca października klubów fitness i siłowni nastąpi 28 maja. O cały dzień wcześniej, niż zakładał pierwotnie plan rządu. To jedna z tych branż, które najbardziej odczuły skutki pandemii i obostrzeń wprowadzanych przez rząd. Prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski w TOK FM sam - ironicznie - zwracał uwagę na tę jednodniową wielką zmianę. Przypomniał też, że branża była gotowa, by otworzyć się razem z restauracyjnymi ogródkami, czyli 15 maja.

Apelowano nawet w tej sprawie do decydentów. - Na co usłyszeliśmy, że jak będzie poniżej 10 zakażeń na 100 tys. mieszkańców, to będzie to możliwe. Ale, jak widać, już nikt nie patrzy na ten warunek. Bo już kilka dni po 15 maja mieliśmy pięć przypadków na 10 tys. mieszkańców, więc już dawno jesteśmy w "zielonej strefie". Można więc było nas otworzyć - mówił i przypomniał słynne kolorowe strefy, które rząd wprowadził w czasie drugiej fali koronawirusa.

Ile klubów już nie wróci?

Nikogo nie powinno zaskoczyć, że nie wszystkim udało się przetrwać pandemiczne lockdowny. Dla branży fitness było to w sumie 11 miesięcy zamknięcia. - Ile klubów zbankrutowało? Na ten moment możemy mówić o ok. 200 obiektach, które się nie otworzą. Ale dokładne szacunki znane pewnie będą jesienią, bo wakacje to też trudny okres dla naszej branży - wyjaśnił Napiórkowski w rozmowie z Przemysławem Iwańczykiem.

Przypomnijmy, że niektóre siłownie i kluby włączyły się zimą w protest przedsiębiorców i mimo zakazów od lutego prowadzą działalność. - Otworzyły się nie dlatego, żeby działać wbrew obostrzeniom i rządowi. Kluby otwierały się, bo pomoc (ze strony państwa -red.) była niewystarczająca. Po prostu nie miały innego wyboru - podkreślił szef Polskiej Federacji Fitness.

Jakie więc straty zanotowała cała branża? - Kwota, jaką podam, to jest to, co nie wpłynęło do nas, jako przychód. To przeszło sześć miliardów złotych. O takiej stracie dla całego sektora możemy mówić - stwierdził gość TOK FM. Żeby pokazać, jak duży był rozdźwięk między stratami właścicieli firm a rządową pomocą, Napiórkowski przypomniał dane, które na przełomie marca i lutego tego roku przekazywał, apelując o luzowanie obostrzeń. - Wtedy za drugi lockdown mówiliśmy o stratach branży na poziomie 2,5 mld złotych, a pomoc łączna nie przekraczała 0,5 mld zł. 20 proc. firm mogło powiedzieć, że jakąś pomoc odczuły - wyjaśnił.

"Nie jesteśmy branżą rozrywkową"

Otwarcie siłowni to dobry moment na zwrócenie uwagi na to, co się w branży zmieni. A nie chodzi wyłącznie o to, że siłowni i klubów fitness będzie mniej. Tomasz Napiórkowski przypomniał, jak przedsiębiorcy narzekający na niewystarczającą pomoc i trudy lockdownów słyszeli do polityków, że może powinni się przebranżowić. Ale przyznał, że są tacy, którzy zdecydowali się na zmianę branży na bardzo pokrewną - bo chcą skorzystać z nowych możliwości.

- Już teraz następują restrukturyzacje niektórych podmiotów, które przekształcają się tak, by móc świadczyć usługi np. fizjoterapii, rehabilitacji po COVID-19. Dla niektórych celem jest zaczęcie współpracy nawet z NFZ. Jak słyszeliśmy na senackiej komisji, że gdyby teraz zapisać się na rehabilitację po przejściu COVID-19, to termin miałoby się na marzec 2022 roku, więc dlaczego nie skorzystać z możliwość wsparcia służby zdrowia i zadziałać na korzyść całego społeczeństwa - mówił. I dodał, że znaczna część firm może spełnić wymogi stawiane przy prowadzeniu tego typu działalności. - My już dawno nie jesteśmy branżą rozrywkową, tylko bliżej nam do branży medycznej - przekonywał.

Gość TOK FM przypomniał też, że jednym z czynników, który miał wielki wpływ na przebieg COVID-19 była i jest nadwaga, otyłość. - Warto pamiętać, że dużo osób, które trafiały na tzw. łóżka respiratorowe, niezależnie od tego, czy były młode, stare czy w średnim wieku, to były osoby z otyłością i nadwagą. Warto pamiętać, że nasz sektor z tym walczy - podsumował Tomasz Napiórkowski.