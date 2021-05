W sklepach meblowych czeka nas niemiła niespodzianka. Ceny mebli mocno w górę

Zobacz wideo

Od kilkunastu miesięcy idą w górę ceny wszystkich surowców używanych w fabrykach mebli, co ma przełożenie na wartość finalnych produktów. - Już nie mówimy o podwyżkach rzędu kilku procent, tylko od kilkunastu do kilkudziesięciu procent - zauważa Michał Strzelecki z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli i wylicza, że płyty wiórowe zdrożały o 100 proc., a pianki tapicerskie o 130. Skoczyły też ceny tkanin, skór, szkła i materiałów opakowaniowych. Do tego dochodzą rosnące rachunki za prąd.

Branży doskwiera więc nie tylko skala, ale też szybkie tempo wzrostu cen surowców, co może przesądzać o opłacalności produkcji. Aby uniknąć strat, niektórzy producenci już zmieniają cenniki, inni zamierzają to zrobić w najbliższych tygodniach.