Oleica krówka, czyli chrząszcz, który może zabić? Wytwarza silnie trującą ciecz

Zobacz wideo

Przed chrząszczem oleica krówka ostrzega na swoim Facebooku Nadleśnictwo Dojlidy. Jak czytamy, oleica krówka to gatunek chrząszcza z rodziny majkowatych o ciemnogranatowym, niebieskoczarnym lub czarnym ubarwieniu ciała z metalicznym połyskiem. Leśnicy piszą, że podczas sytuacji stresowych owad wydziela oleistą, żółtą ciecz, która zawiera kantarydynę, jedną z najsilniejszych toksyn występujących w przyrodzie.

REKLAMA

"Dawniej kantarydynę wykorzystywano w medycynie (pobudza zakończenia nerwowe i błony śluzowe układu moczowo-płciowego), jako afrodyzjak i do produkcji trucizny" - czytamy we wpisie. "Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi około 0,03 g tej substancji. Chociaż pojedynczy owad nie potrafi wyprodukować aż takiej ilości kantarydyny, to jego "arsenał", może silnie podrażnić ludzką skórę, szczególnie gdy substancja dostanie się do nosa i oczu" - uspokajają leśnicy.