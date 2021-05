Jak założyć Profil Zaufany? Co można w nim załatwić?

Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

Co to jest Profil Zaufany? Jak działa?

Pandemia COVID-19 znacząco przyspieszyła cyfryzację wielu obszarów naszego życia i korzystanie z rozwiązań, dzięki którym możemy załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu. Jednym z nich jest Profil Zaufany. Czym jest Profil Zaufany? To bezpłatny internetowy identyfikator, który pozwala komunikować się z najważniejszymi instytucjami za pomocą telefonu, tableta lub komputera. Z jego pomocą potwierdzimy swoją tożsamość w systemach elektronicznej administracji i podpiszemy dokument podpisem zaufanym. Profil Zaufany może posiadać każdy, kto posiada numer PESEL oraz pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Jak działa Profil Zaufany? Za pomocą konta w banku lub identyfikatora i hasła jesteśmy w stanie zalogować się do Profilu Zaufanego (pz.gov.pl/pz/register), a następnie wykorzystywać go do kontaktu z administracją publiczną (np. Urzędem Skarbowym). Za jego pośrednictwem możemy wypełniać i wysyłać formularze urzędowe, składać pisma lub wnioski, a także mieć zdalny dostęp do katalogu Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePUAP). Wśród spraw, które możemy załatwić online, są chociażby uzyskanie zaświadczenia o niekaralności, sprawdzenie rozliczeń podatkowych i zarejestrowanie działalności gospodarczej. Profil jest ważny przez 3 lata od momentu założenia, a po upływie tego czasu można przedłużyć jego ważność na kolejne 3 lata.

Jak założyć Profil Zaufany? Jak się zalogować?

W związku z jego użytecznością wiele osób zastanawia się, jak założyć Profil Zaufany. Słabiej obeznanym z internetem może się to wydawać skomplikowane, ale w rzeczywistości bardzo ułatwia załatwianie jakichkolwiek spraw. Szczególnie, że nie trzeba dostosowywać się do godzin otwarcia urzędów, jeździć po mieście i stać w kolejkach. Jak więc założyć Profil Zaufany? Są to trzy różne sposoby.

Profil zaufany można założyć:

1. Na stronie Profilu Zaufanego.

W formularzu na stronie podaje się imię, nazwisko i numer PESEL. Tak wypełniony formularz należy zarejestrować i udać się do wybranego punktu potwierdzenia tożsamości. Punktami są m.in. urzędy skarbowe, urzędy wojewódzkie czy wybrane urzędy pocztowe, a także wyznaczone placówki za granicą. Po przejściu identyfikacji (należy mieć przy sobie dowód osobisty), wystarczy podpisać wniosek i proces zakładania Profilu zostanie zakończony pomyślnie.

2. Za pomocą konta internetowego (bankowego lub Poczty Polskiej - envelo)

Część firm uzyskała status dostawcy tożsamości. Oznacza to, że za ich pośrednictwem można potwierdzić swoją tożsamość i założyć Profil Zaufany. Należą do nich: Envelo (Poczta Polska), PKO, mBank, Inteligo, Bank Pekao, Santander, Millenium, BOŚ, Alior Bank, ING i Bank Spółdzielczy. Jeżeli posiadamy konto w którejkolwiek z tych instytucji, nie musimy potwierdzać naszej tożsamości na miejscu, wystarczy zrobić to poprzez konto bankowe.

3. Za pomocą e-dowodu (dowodu elektronicznego).

Dowód elektroniczny ma wbudowany chip, w którym zapisane są dane posiadacza. Aby skorzystać z tej opcji, wymagane jest posiadanie dedykowanego czytnika.