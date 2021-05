Abp Gądecki zaprosił o. Szustaka na rozmowę. Chodzi o wywiad, w którym dominikanin krytykował Episkopat

Zobacz wideo

Dominikanin ojciec Adam Szustak udzielił obszernego wywiadu Karolowi Paciorkowi na kanale "Imponderabilia" na YouTube. Odniósł się w nim m.in. do działań przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisława Gądeckiego. "Gdy pojawiają się wątpliwości odnośnie do roli Kościoła instytucjonalnego, warto wsłuchiwać się w różne opinie i podjąć konstruktywny dialog" - zaznaczył rzecznik Episkopatu.

REKLAMA

W wywiadzie o. Szustak zaznaczył, że jest "zmęczony, zniechęcony i zrozpaczony momentami tą degrengoladą, która się dzieje". - Było jakieś spotkanie Episkopatu (...) i wydali takie tam oświadczenie, m.in. Gądecki, co jest teraz najważniejszą potrzebą Kościoła. Tak aktualnie - że mamy ten czas, kończy się pandemia, miejmy nadzieję - jak teraz Kościół powinien zafunkcjonować. I pierwszy punkt k..., który podano - Gądecki go podał - to najważniejsze, żeby teraz zrobić wszystko, co się tylko da, żeby ludzie wrócili do Kościoła - mówił o. Szustak.

- W takim momencie ci ręce opadają, kiedy ci goście mają w głowie tylko jedno - żeby ludzie zaczęli znowu chodzić do kościoła - stwierdził dominikanin.

O. Adam Szustak jest dominikaninem, znanym rekolekcjonistą, wędrownym kaznodzieją, i duszpasterzem akademickim. Poza tym popularnym vlogerem, autorem książek i audiobooków.