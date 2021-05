"Kwiatowa Pełnia Księżyca" na niebie. Sprawdzamy, gdzie ją będzie można zobaczyć

Zobacz wideo

W środę Księżyc będzie oddalony od Ziemi "jedynie" o 357 462 km, czyli o 153 km bliżej niż miesiąc temu, podczas ostatniej pełni. W Polsce najlepiej będzie widoczny na południowo-wschodnim niebie.

"Kwiatowa Pełnia Księżyca". Czym jest?

Widokiem "Kwiatowej Pełni Księżyca" (jest tak nazywana, bo występuje w maju, czyli miesiącu, w którym kwitną rośliny) najlepiej cieszyć się po zmroku i poza terenami miejskimi, gdzie nie ma sztucznych świateł. Na korzyść obserwatorów "Kwiatowej Pełni Księżyca" będą w środę działać dobre warunki atmosferyczne, zapowiadane na wieczór.

Co zobaczymy? Księżyc wiszący nisko nad horyzontem, który będzie wydawał nam się o wiele większy niż w zenicie, przez co powinien robić duże wrażenie. Po kilku godzinach podniesie się na niebie i stanie się już mniejszy. To iluzja, bo jego odległość od Ziemi tylko w nieznacznym stopniu się zmieni.

Całkowite zaćmienie Księżyca

"Kwiatowa Pełnia Księżyca" zbiegnie się w czasie z jego całkowitym zaćmieniem. Jednak to zjawisko nie będzie widoczne w Polsce. Całkowite zaćmienie będą mogli oglądać ludzie we wschodniej Azji i w zachodniej Ameryce.

Linia dnia i nocy 26 maja o godz. 13.19 naszego czasu podczas całkowitego zaćmienia Księżyca