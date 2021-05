Polska zamknęła niebo dla samolotów z Białorusi. Wydano NOTAM, zakaz obowiązuje od północy

Zobacz wideo

"Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów PAŻP wydał NOTAM informujący, że od 27 maja od godz. 00:00 (od 26 maja od godz. 22. UTC) wprowadzono zakaz wlotu w polską przestrzeń statków powietrznych użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Białorusi" - powiedział rzecznik Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Paweł Łukaszewicz.

Jak dodał, w NOTAM-ie napisano, że zakazu nie stosuje się do samolotu biorącego udział w akcji humanitarnej. Rzecznik wyjaśnił też, że NOTAM, to operacyjna informacja dla wszystkich osób, statków powietrznych, którzy mają związek z lotnictwem.

Rząd zakazał wlotu do Polski przewoźnikom z Białorusi

W środę w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów, zgodnie z którym od czwartku obowiązywać będzie zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną samolotów użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Białorusi. "Wprowadza się zakaz wlotu w polską przestrzeń powietrzną statków powietrznych użytkowanych przez przewoźników lotniczych z Republiki Białorusi" - stanowi opublikowane w środę w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Rady Ministrów podpisane przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Dodano w nim, że zakaz nie będzie stosowany wobec samolotów wykonujących lot o statusie HUM, czyli samolotów biorących udział w akcji humanitarnej. W rozporządzeniu czytamy, że rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. Ministerstwo Infrastruktury w komunikacie przekazało, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 27 maja.

Na poniedziałkowym szczycie przywódcy państw UE uzgodnili, że zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną UE dla białoruskich linii lotniczych i uniemożliwienie im dostępu do portów lotniczych UE. W niedzielę bowiem samolot linii Ryanair lecący z Aten do Wilna został zmuszony do lądowania w stolicy Białorusi Mińsku wskutek nieprawdziwej informacji o ładunku wybuchowym na pokładzie. Na lotnisku w Mińsku białoruskie władze zatrzymały opozycyjnego aktywistę, dziennikarza i blogera Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie. Władze Białorusi potwierdziły, że poderwały myśliwiec MiG-29 do pasażerskiej maszyny.