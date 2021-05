Zobacz wideo

Grupa Polska Press podaje w komunikacie, że dotychczasowy redaktor naczelny „Głosu Wielkopolskiego" Adam Pawłowski rozstaje się z wydawnictwem za porozumieniem stron. Zastąpi go Wojciech Wybranowski, który zacznie pełnić tę funkcję od 1 czerwca.

Wybranowski do Polska Press przechodzi z TVP Info, gdzie od grudnia 2020 był publicystą. W 2020 roku pisał felietony dla portalu Wirtualna Polska. Od 2013 do 2020 publikował w tygodniku "Do Rzeczy", był też współzałożycielem tego pisma. Wcześniej (2009 – 2012) związany z "Rzeczpospolitą" jako dziennikarz. Od 1999 do 2009 dziennikarz "Naszego Dziennika".

"Głos Wielkopolski" należy do grupy Polska Press, największego gracza na rynku mediów regionalnych w Polsce. Pod koniec 2002 roku przejął ją koncern PKN Orlen. W kwietniu nowe władze Polska Press zwolniły redaktorów naczelnych trzech regionalnych dzienników: Marka Twaroga z "Dziennika Zachodniego", Jerzego Sułowskiego z "Gazety Krakowskiej" i "Dziennika Polskiego" oraz Stanisława Sowę z "Gazety Codziennej Nowiny".1 czerwca nową redaktor naczelną "Gazety Wrocławskiej" zostanie Alicja Giedroyć-Skiba. Z kolei nowym naczelną "Gazety Lubuskiej" zostanie Janusz Życzkowski. Jak donosiły "Wirtualne media" pod koniec ubiegłego tygodnia ze stanowiska odwołany został także Tomasz Pietraszak, dotychczasowy redaktor naczelny "Gazety Pomorskiej", "Expresu Bydgoskiego" i "Nowości Dziennika Toruńskiego". Jego miejsce z początkiem czerwca zajmie Marcin Habel z TVP3 Bydgoszcz.

8 kwietnia Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał na wniosek RPO wykonanie decyzji Prezesa UOKiK wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez PKN Orlen kontroli nad Polska Press. Jak podkreślił sąd, postanowienie jest niezaskarżalne.

Fundusz Solidarności Dziennikarskiej

O to, by wesprzeć zwalnianych lub zmuszanych do odejścia z Polska Press Jacek Żakowski zaapelował na antenie TOK FM. - To niebywały skandal. Wielka czystka polityczna w mediach, chyba najgorsza od 1968 roku - mówił wtedy o działaniach władz Orlenu. - Możemy przesunąć się w redakcjach, w których pracujemy, tak żeby zmniejszyć jakoś skalę tej krzywdy. Od razu deklaruję – może moi szefowie tego słuchają - że mogę zrezygnować z 10 procent wynagrodzenia. Żeby może udało się zatrudnić represjonowanych wybitnych redaktorów - zapowiedział.

Po tym apelu powstał specjalny Fundusz Solidarności Dziennikarskiej, na który można już wpłacać pieniądze. Zgromadzone środki przeznaczone będą na bezpośrednie wsparcie finansowe, pomoc prawną, a gdyby wpłaty były regularne - również na program stypendialny.

Wpłat można dokonywać na konto Towarzystwa: 97 1160 2202 0000 0002 2610 5573 z dopiskiem "Fundusz Solidarności".