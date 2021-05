RPO: Wzrasta liczba długotrwałych śledztw i czas pobytu podejrzanych w aresztach

Od czterech lat wzrasta liczba długotrwałych śledztw, znacząco wydłużył się też czas pobytu osób podejrzanych w aresztach - zaznaczył Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie do resortu sprawiedliwości. Jak ocenił, zagraża to prawu do "rozpoznania spraw w rozsądnym terminie".

Fot. Bartosz Bobkowski / Agencja Gazeta