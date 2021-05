Na warszawskich Bielanach powstał mural z wizerunkiem Kory

"Mural Kory gotowy. Symboliczne odsłonięcie 8 czerwca w 70. rocznicę urodzin artystki. Wtedy też, przy budynku gdzie wykonano mural, posadzimy 320 krzewów róż" - przekazał w mediach społecznościowych Grzegorz Pietruczuk, burmistrz Bielan.

REKLAMA

Mural powstał przy ul. Żeromskiego 44/50. Zaprojektował go ilustrator i grafik Tomasz Majewski, a wykonało Good Looking Studio. To nie pierwszy mural z wizerunkiem Kory w stolicy. Inny mural z jej wizerunkiem powstał przy ul. Nowy Świat 18/20, na tyłach Pałacu Branickich.

Kora, czyli Olga Sipowicz, primo voto Jackowska - była polską wokalistką rockową i autorką tekstów piosenek, w latach 1976-2008 liderką zespołu Maanam. W ostatnich latach życia zmagała się z chorobą nowotworową. Zmarła 28 lipca 2018 r. w wieku 67 lat.